石破茂新内閣が１０月１日発足する。自民党総裁選で「アベノミクス」継承を訴え利上げに反対していた高市早苗経済安全保障担当相が敗れたことで、日銀の大規模金融緩和からの正常化路線は継続しそうだ。ただ、足元では株価急落や円相場の急騰など市場が不安定化しているほか、米国では大統領選や景気後退リスクもある。このため、日銀は７月に続く再利上げは急いでおらず、当面は経済・市場動向を見極める構えだ。石破氏は９月