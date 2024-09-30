Image: Giliam de Carpentier VRヘッドセットが普及すれば、没入感のあるサイバー世界でさまざまなことが可能になるでしょう。現実ではできない魔法だってできるでしょうね。いや、しかし、科学の力をもって、現実の世界で魔法みたいなことを実現する人もいます。例えば、ビールを持ってきてくれる歩くテーブル、とかね。12本脚のテーブルテーブルは4本脚が普通ですが、物作り大好きゲーム開