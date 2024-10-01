MLB（メジャーリーグ機構）が10月1日（日本時間）、対象期間9月22日〜29日（日本時間23日〜30日）の週間MVPにナ・リーグでドジャースの大谷翔平（29）が選出されたと発表した。大谷は2週連続の獲得で今季リーグ最多となる4度目、通算11度目となった。ア・リーグはガーディアンズのJ.ラミレス（32）が獲得した。2週連続での週間MVPは2022年7月26日、8月2日にヤンキースのA.ジャッジ（32）が受賞して以来となった。大谷は9月23日、28