 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ぬら次郎@お仕事募集中（@nurajirou）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）ちょっとビビった話  友人と楽しくお話していたぬら次郎さん。しかし、とあるモノを見つけてしまい……？ なんと、近くの家の窓から、半裸のおじさんがこちらを見ていたのです！これは鳥肌が止まりませ