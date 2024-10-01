ソニー・クリエイティブプロダクツは、戸田建設が2024年11月2日(土)に新たにオープン予定の「TODA BUILDING」6階に、大規模ミュージアム「CREATIVE MUSEUM TOKYO」を開業します。 CREATIVE MUSEUM TOKYO  施設名 ： CREATIVE MUSEUM TOKYO所在地 ： 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階オープン日 ： 2024年11月2日(土)施設面積 ： 約1,200平方メートルアクセス ： JR各線「東京駅」八