Caroline Valetkevitch［ニューヨーク３０日ロイター］ - 米国株式市場は、Ｓ＆Ｐ総合５００種が小反発し終値で最高値を更新した。ただ、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が追加利下げを急がない姿勢を示したことを受け、一時下落する場面もあった。ダウ工業株３０種も終値で最高値を更新。主要株価３指数はいずれも上昇し、四半期および月間でもプラスとなった。パウエル議長は３０日、経済が予想通り推移すれば、