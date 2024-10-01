かつて神戸の夏の風物詩だった「鉄人ビアガーデン」が、少し形を変え、1日限定で復活する。その名も「鉄人ビアピクニック」。10月13日（日）、神戸市長田区にある鉄人28号モニュメントの足元が巨大なフードコートとなる。過去に開催された「鉄人ビアガーデン」の様子画像提供：KOBE鉄人PROJECT「鉄人ビアガーデン」は、2010年から約10年に渡り、毎年8月に開催された人気イベントで、今年2024年は1日限定で「鉄人ビアピクニック