Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2024年11月30日〜12月1日の2日間、岐阜県各務原市にある各務原市民公園にて第2回開催。 第2回 全肉祭 in 各務原 ■第2回 全肉祭 in 各務原会場：各務原市民公園(岐阜県各務原市那加門前町3丁目)日程：2024年11月30日〜12月1日時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗 Gi-FACT