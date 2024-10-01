昨年8月に埼玉県三郷市の運送会社敷地内で社長の男性を刺殺したとして殺人罪などに問われた内田洋輔被告（30）の裁判員裁判が9月にさいたま地裁で開かれ、同月6日、室橋雅仁裁判長は懲役17年の判決を言い渡した（前後編の後編。前編から読む）。【写真】あどけない表情を見せることもあった一方で、腕にはガッツリ入れ墨が埼玉県三郷市の運送会社「AKトランス」敷地内で、同社を経営していた大川幸一郎さん（52＝当時）が殺害