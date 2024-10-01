公益財団法人日本交通文化協会は、「鉄道の日」実行委員会との共催で、日本の芸術・文化および観光の振興を目的とした第71回「交通総合文化展2024」を、2024年10月1日(火)から31日(木)まで開催します。 第71回「交通総合文化展2024」  【第71回「交通総合文化展2024」概要】バーチャルギャラリー公開期間： 2024年10月1日(火)9時〜10月31日(木)17時主催： 公益財団法人日本交通文化協会、