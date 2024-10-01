「どんな世界か、一度、経験してみよう。そんな軽い気持ちで芸能界入りをしたんです」【写真】デビュー当時の中山エミリ、圧巻の美少女ぶり東京・渋谷の路上でスカウトされて、15歳で芸能界デビュー。'95年には清涼飲料水『ポカリスエット』のCMでブレイクした中山エミリ。あれから約30年という時間が過ぎた。「今でも“あのCMを覚えているよ”と声をかけてくださる人もいて、うれしく思っています」過酷なアフリカ撮影の思い出