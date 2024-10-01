「海外ではたらく私たち20'」は海外で働くことに挑戦する20代の日本人女性を特集し、挑戦のストーリーや海外で働くことのリアルなどを聞いたインタビューを放送しているラジオ番組だ。【映像】ドバイ、フランス…海外で働く20代の女性たち番組を作っている田岡栞菜さん（22歳）は制作のきっかけを「私自身が北海道出身で、全校70人ぐらいの中高一貫校に通っていた。そこから東京の大学に進んだ際に“多様性のジャングル”みた