大人2人がすっぽりと隠れてしまうほどの巨大なカボチャ。【映像】まるで絵本？ 女の子と巨大カボチャこの巨大なカボチャを育てているのは、イギリスのハンプシャー州に住む双子、イアン・パトンさんとスチュアート・パトンさんだ。ギネス世界記録に挑戦するために、巨大なカボチャを育てておよそ50年の大ベテランだ。これまでの世界記録は2023年に記録された1246.9キロだが、現在4つのカボチャを育てており、順調にいけば1