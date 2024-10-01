1870年に創業したオーストラリア・タスマニア島発の老舗レザーブーツブランド・Blundstone（ブランドストーン）。その代表的プロダクトである「ORIGINALSシリーズ」は、サイドゴアブーツの元祖として1960年代の発売以来長年にわたって世界中で愛され続けています。そんなブランドストーンの定番シリーズがスウェードをまとい、新モデル「ORIGINALS」（2万9700円）として3カラー登場しました。カラーバリエーションは「ORIGINALS BS