自民党総裁選で、石破茂元幹事長が逆転勝利を果たした。1回目の投票結果は、高市早苗経済安保大臣がぶっちぎりのトップだった。逆転の裏側には、キーパーソンたちの思惑に満ちた投票行動があった。政治ジャーナリストの青山和弘氏が解説する。【映像】麻生太郎氏、敗北した瞬間の表情（実際の映像）青山氏は総裁選以前に「菅義偉前総理は小泉進次郎元環境大臣だが、石破・高市になれば、推薦人を貸している石破氏につく。菅氏