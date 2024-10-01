死刑が確定した「袴田事件」の再審で、静岡地裁が袴田巌さん（88）に無罪を言い渡した。弟の無実を信じて、58年間闘い続けてきた姉・ひで子さん（91）は、会見で「裁判長の『主文、被告人は無罪』が神々しく聞こえた。感激やらうれしいやらで、涙が止まらなかった」と語った。【映像】みそ漬け実験で得た“新証拠”（実際の映像） 袴田事件は1966年6月、静岡県清水市（現・静岡市清水区）で、みそ製造会社の専務宅が全焼した。