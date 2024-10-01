攻めっ気たっぷりのアガリが、ファンを魅了した。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」9月30日の第1試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が今期2戦目の登板で初トップ。試合後はキラキラ光るアイドル時代同様のスマイルで、勝利を喜んだ。【映像】ファンも一緒に大喜び！トップを笑顔が弾ける中田この試合は東家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、中田、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀