『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(2013年)、『心が叫びたがってるんだ。』（15年）、『空の青さを知る人よ』（19年）“心揺さぶる”青春三部作を手がけた、長井龍雪監督、脚本・岡田麿里氏、キャラクターデザイン＆総作画監督・田中将賀氏の3人が贈る、オリジナル長編アニメーション最新作『ふれる。』（10月4日公開）。メインキャストを務めるのは永瀬廉（25）、坂東龍汰（27）、前田拳太郎（25）。ともにオーディ