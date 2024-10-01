元HKT48のメンバーで俳優の兒玉遥（28）が、10月1日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙・巻頭ページに登場し、セカンド写真集以来の2年ぶりとなるグラビアを披露している。【写真】2年ぶりグラビア！抜群のスタイルを披露した兒玉遥グラビアでは、真剣なまなざしから無邪気な笑顔まで、さまざまな表情を捉えており、特にベッドでの大人の色香があふれるカットは、彼女の今の魅力を最大限に映し出している。インタビューで