テレビ朝日のチャレンジ枠『バラバラマンスリー』（毎週月〜木曜深1：56※一部地域を除く）の10月新ラインナップが発表された。【番組カット】東京にモノ申すさや香＆コットン毎月、曜日ごとに新企画をトライアルとして制作＆4週にわたって放送していくという試みで、4月から新設された『バラバラマンスリー』。10月は以下の3番組となる。（※月曜は過去のマンスリー企画総集編を放送）火曜に登場する『アスリートマッチ