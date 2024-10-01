タレント・はるな愛（52）が、1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】はるな愛＆実父の大西和夫さんが親子デュエット披露はるなは着物が大好きだった亡き祖母のため、着物姿で登場。現在52歳のはるなが、50代になった思いを語る。93歳で逝った祖母は、はるなが「女の子」になった時も迷わず受け入れてくれたそうで、そんな祖母の想い出をしみじみと話す。はるなにとって家族は特別な存