就任初年度の優勝に阿部監督は胸をなでおろした(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext9月28日、阿部慎之助監督率いる巨人が4季ぶり39度目のリーグ優勝を果たした。原辰徳前監督の後を受け継ぎ、就任1年目ながら昨季まで2年連続4位に沈んでいたチームを再建。開幕からルーキーの西舘勇陽、佐々木俊輔、泉口友汰を起用し、8月中旬には2年目の浅野翔吾を抜擢。若手を積極的に起用しつつ、岡本和真、菅野智之といった主力と融合させ、