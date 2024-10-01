妊娠が発覚した喜びも束の間、多くの妊婦さんが体験するつわり。症状もさまざまで、重症化すると「妊娠悪阻」となり入院治療が必要になることもあります。今回は、妊娠悪阻をメインに妊娠から出産までを描いたコミックエッセイをご紹介。病院でめでたく妊娠6週目ということが判明し、初めてのことに若干の不安を抱えつつも、これからの日々に思いをはせていた著者・松本ぽんかんさん。検査の夜にお祝いの鍋を開けた瞬間、吐