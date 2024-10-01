俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が１日までに自身のインスタグラムを更新し、映画主演について報告した。「韓国発の大人気ＷＥＢマンガ『女神降臨』を二部作構成で実写映画化されることが決定しました！」とつづり、メイクした姿と「別人級」のすっぴん顔を並べて掲載。映画は星野和成監督がメガホンを取り、「Ｂｅｆｏｒｅ」が来年３月２０日、「Ａｆｔｅｒ」が同５月１日に公開される。「温かく