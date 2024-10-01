群馬県群馬町（現群馬県高崎市）で１９９８年に一家３人が殺害された事件で、県警は、殺人容疑で全国に指名手配している小暮洋史容疑者（５５）に関する有力情報の提供者に捜査特別報奨金（上限３００万円）を支払う期間を１年間更新した。新たな期限は来年１０月３１日で、情報提供を呼びかけるポスターも刷新した。元トラック運転手の小暮容疑者は９８年１月、一方的に好意を寄せていた女性宅に押し入り、在宅していた女性の