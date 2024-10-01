落語家・三遊亭王楽さん（46）が9月30日、『七代目 三遊亭円楽襲名記者会見』に王楽さんの父で『笑点』のメンバーである三遊亭好楽さん（78）、林家木久扇さん（86）と出席。師匠である五代目 圓楽さんと兄弟子・六代目 円楽さんとの思い出を明かしました。七代目を襲名するにあたり、王楽さんがどのような思いで五代目 圓楽さんと六代目 円楽さんに報告したのかと聞いてみると、2人それぞれの思い出を明かしました。「（五代目に