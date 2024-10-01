【ニューヨーク共同】週明け9月30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比1円42銭円安ドル高の1ドル＝143円57〜67銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1129〜39ドル、159円91銭〜160円01銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がこの日の会合で、今後の利下げについて「時間をかけて進めるものだ。急ぐ必要はない」などと発言したことで、円売りドル買いが強まった。