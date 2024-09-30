登録数52万人の人気YouTuberで、一級建築士の資格も持ついけちゃん。建築事務所に勤務しながら、現在は秋田と東京の二拠点生活を送っています。いったいどんなきっかけがあったのでしょうか。（全3回中の2回） 【写真】「こんな子いたら皆振り向くわ」秋田の小さな村で二拠点生活を送るいけちゃん ほか（全19枚） 「地元の人ってこんなに猛烈に応援してくれるんだ」 地元秋田と東京の二拠点生活を続けるいけちゃん（I