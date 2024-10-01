「電動化してないクルマの新車取材は最近では珍しいね」photo：Hidenori Hanamura（花村英典）編集長平井（以下HR）：オゴー君、アイナ・ジ・エンドってなにかね。プロレスの技の名前か？ スリーパーホールド的な。編集部小河（以下OG）：そこからですか……。楽器を持たない女性パンクバンド、BiSHの元メンバーです。HR：びっしゅ？ nWoみたいなものか？ オゴー君、闘魂三銃士だよ、三銃士。橋本ーーーー!!OG：何のことかわかりま