【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４３円台後半に下落した。パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が同日の講演で、速いペースでの利下げ継続に消極的な発言をしたことを受け、円売り・ドル買いが優勢となった。午後５時現在は１４３円５７〜６７銭と、前週末同時刻比１円４２銭の大幅な円安・ドル高。