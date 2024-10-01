“事件”は27日、ロンドンにある美術館「ナショナル・ギャラリー」で起きた。【映像】ゴッホの「ひまわり」に“連続スープ”→服を脱ぐ展示されているのはゴッホの「ひまわり」の前に立った男女が突然“黄色い液体”を投げつけた。さらに、2つ隣に展示してある別の「ひまわり」にも…その後彼らは服を脱ぎTシャツに記された「JUST STOP OIL」をアピール。かけられた液体はスープとみられ、環境保護活動家「ジャスト・ストッ