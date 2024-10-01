9月27日に投開票がおこなわれた自民党総裁選は、決選投票によって石破茂元幹事長が逆転勝利した。敗北した高市早苗経済安保担当大臣について政治ジャーナリストが言及した。【映像】すでに裏切り…第1回投票の結果（表で解説）第1回の投票結果は高市氏が「議員票72・党員票109で合計181票」、石破氏は「議員票46・党員票108で合計154票」。高市氏がトップだったものの、決選投票では石破氏が「議員票189・党員票26で合計215票