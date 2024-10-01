自民党総裁選で勝利して総裁に選出された石破茂氏の経済政策はどうなるのか。ジャーナリストの青山和弘氏が懸念点などを解説した。【映像】石破新内閣の顔ぶれ（図で解説）石破氏は総裁選投票日の2日前に会見で「岸田政権でいろんな努力をして成果を上げつつあるが、現政権がやっている成長と分配の好循環というものをさらに力強いもの、確実なものにしてきたい」と、岸田総理の経済政策を引き継ぐと明言した。青山氏は「石