第２１４臨時国会が１日召集された。自民党の石破茂総裁が午後の衆参両院本会議で第１０２代首相に指名され、夜に石破内閣が発足する見通し。石破氏は９日に衆院を解散し、２７日投開票の日程で衆院選を行う方針だ。ただ、野党は十分な審議時間を確保するよう要求しており、政治決戦を前に冒頭から激しい攻防が展開されそうだ。与党は９月３０日、会期を９日間とすることを提案。しかし、野党は受け入れず、会期が決まらないま