アメリカのトランプ前大統領の2度目の暗殺未遂事件で起訴された男は、9月30日、罪状認否で起訴内容を全て否認しました。起訴状によりますと、ライアン・ラウス被告（58）は9月15日、南部フロリダ州でゴルフをしていたトランプ前大統領を銃で狙った暗殺未遂や銃の不法所持など、5つの罪に問われています。現地メディアによりますと、ラウス被告は30日、フロリダ州の連邦地裁に出廷し、起訴内容は「理解している」と述べたものの、罪