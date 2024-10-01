少子化対策の目玉とされる児童手当の拡充が今月から始まります。ただ、少子化の歯止め効果には疑問の声も上がっています。化粧品メーカー「ランクアップ」成光瑠美さん（高3・中2の母）「（児童手当拡充の効果は）ありがたいけど、これで子どもが増えるかというと、そこはどうかなあと思います」化粧品メーカー「ランクアップ」近藤良美さん（小3・4歳児の母）「今いただいているお金が将来、子どもたちにはね返ってこないと