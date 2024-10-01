バイエルンに所属する韓国代表DFキム・ミンジェは、昨シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝で痛恨のミスを犯して以降、サポーターやドイツメディアから厳しい批判の声に晒されてきた。ただ、最近の好パフォーマンスで、バイエルンのファンは手のひらを返したようだ。韓国メディア『OSEN』によれば、ドイツ名門のサポーターたちは、昨シーズン、キム・ミンジェとウパメカノを罵倒したのは間違っていたとし、SNSで「謝罪文フ