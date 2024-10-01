“頂き女子りりちゃん”を名乗る女の裁判で、名古屋高裁は一審より軽い、懲役8年6か月の判決を言い渡しました。判決の際、女は過呼吸になったり“号泣”したりする様子をみせていました。◇YouTubeより渡辺真衣被告（26）「世界の平和を守る人妻JK、魔法少女りりちゃん！」自らを「頂き女子りりちゃん」と名乗る女。金を貢いでくれる男性を「おじ」と呼び…YouTubeより渡辺真衣被告（26）「3万円でもいいので1000円でも