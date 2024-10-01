お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（41）が、9月29日に放送されたカンテレ「お笑いワイドショーマルコポロリ!」（日曜後1・59）に出演。M−1史上最もスベった芸人を“暴露”した。この日はウエストランド・井口と、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高〓1（33）が、それぞれ交友のある芸人と共に出演した。そこで漫才の話題になると、すがちゃん最高〓1は「ネタを成功したことがない。ギャルが覚えられ