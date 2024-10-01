日本列島の南には2つの台風があり、1日から関東や沖縄へ影響が出る恐れがあります。まず、台風17号は現在、八丈島の南東の海上を北上中です。今後、スピードを上げて関東に接近する予想で、1日夜にかけて伊豆諸島や千葉県など沿岸部を中心に雨や風が強まる見込みです。都心など関東南部でも急な強い雨や強風に注意が必要で、交通機関に影響が出る可能性もあります。一方、台湾の南にある大型で非常に強い18号は動きが遅