岐阜県土岐市の県立の障害者施設で入所者の男性に暴行を加えた疑いで、職員の男が逮捕されました。逮捕されたのは土岐市の障害者施設「岐阜県立はなの木苑」の職員・岩佐貴之容疑者(39)です。岩佐容疑者は9月13日と19日、入所する55歳の男性の顔を叩いたり、スプーンのようなもので頭を殴るなどした疑いです。入所者の男性にケガはないということです。警察によりますと、9月30日に施設長から通報があり、岩佐容疑者