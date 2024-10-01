［スキャナー］自民党の石破茂新総裁が３０日、衆院解散・総選挙の方針表明に踏み切ったのは、政権基盤を安定化させるため、可能な限り早期に国民の信を得ることが必要だと考えたためだ。結果が振るわなければ責任論に発展しかねず、選挙はもろ刃の剣でもある。（政治部中田征志、樋口貴仁）弱い党内基盤「首相でない者がこのようなことを行うのは、かなり異例なことだと承知をしている」石破氏は３０日、党本部で行われた