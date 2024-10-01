10月1日、東京医科歯科大と東京工業大が統合して「東京科学大」が誕生した。どんな大学をめざすのか、どんな学生に来て欲しいのか、東京大はライバルなのか……。初代学長（大学総括理事）に就いた、田中雄二郎さん（70）=東京医科歯科大前学長=に聞いた。2024年版世界大学ランキング――理事長として東京科学大の経営を担うことになった大竹尚登さん（60）=東工大前教授=から、学長への就任を要請されました。率直な思いを聞