〈“車体に落書き”だらけの改造プリウス…一体何が？ 給料のほとんどを車に注ぎ込む21歳のオーナーが語った“カスタム”にこだわる納得の理由〉から続く家族の思い出をのせる車は、ファミリーカーとは限らない。車趣味を通じて浮かび上がる、色とりどりの家族模様に迫る！【画像】娘とは良好な関係を維持…しかし妻には改造費用を伝えず…ド派手に武装した“ハイエース”を写真でまとめて見る今回は、ハイエースをカスタムす