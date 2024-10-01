【プレミアリーグ第6節】(バイタリティ スタジアム)ボーンマス 3-1(前半3-0)サウサンプトン<得点者>[ボ]エバニウソン(17分)、ダンゴ・ワッタラ(32分)、アントワーヌ・セメニョ(39分)[サ]テイラー・ハーウッド・ベリス(51分)<警告>[ボ]マーカス・タバーニアー(45分+1)、ミロシュ・ケルケズ(50分)[サ]マテウス・フェルナンデス(27分)、菅原由勢(52分)、フリン・ダウンズ(55分)、タイラー・ディブリング(55分)、アダム・