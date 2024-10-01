【セリエA第6節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 2-3(前半0-1)カリアリ<得点者>[パ]デニス・マン(62分)、エルナニ(87分)[カ]ナディル・ゾルテア(34分)、ラズバン・マリン(75分)、ロベルト・ピッコリ(87分)<警告>[パ]Adrián Bernabé(25分)、W. Coulibaly(48分)、A. Haj Mohamed(90分+1)[カ]アダム・オベルト(53分)、ロベルト・ピッコリ(90分)