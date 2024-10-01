竜星涼・八木莉可子W主演、10月5日（土）スタート 日本テレビ系 2024年10月期・土曜よる10時放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」。本作は、日本最大級の特殊詐欺組織“幻獣”の幹部に父を殺された竜星演じる元警察官の兄と八木演じるホワイトハッカーの妹が詐欺組織に潜入し、組織の壊滅と父の仇討ちをするストーリー。この度、ドラマのテーマに合わせて若年層（Z世代）へ特殊詐欺・闇バイトの認知度アンケート調査
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