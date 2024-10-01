9月27日、自民党新総裁に選ばれた石破茂氏（67）。ちょうど1年前の9月、石破氏は週刊文春の取材に、秘密情報部隊の存在を認める発言をしていた。TBS系日曜劇場『VIVANT』で、堺雅人が演じた乃木憂助らが所属している陸上自衛隊の秘密情報部隊「別班」について、「存在している」と語ったのだ。一方、政府は「別班」について「これまでも現在も存在していない」とする答弁書を閣議決定している。新首相となる石破氏の注目発言を再