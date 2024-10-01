韓国国民に関する興味深い研究結果が報告された。【注目】年間11万人が“火病（ファビョン）”に苦しむ現代韓国ソウル大学・保健大学院のユ・ミョンスン教授の研究チームは去る8月、「韓国人の鬱憤と社会・心理的ウェルビーイング管理に関する調査」の結果を発表した。満18歳以上の男女1024人を対象に行われたこの調査によると、韓国国民のほぼ半数が「長期的な鬱憤状態」にあるという。晴れない恨み、積もりに積もった怒りを抱え