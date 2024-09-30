「レイバン（Ray-Ban）」が、太陽光で色が変化するフレーム「レイバン チェンジ（Ray-Ban Change）」を発売した。全国のレイバンストア、レイバン公式オンラインストア、全国のレイバン取り扱い店舗で展開している。 【画像をもっと見る】 レイバン チェンジは、紫外線によりスピーディーにカラーが変化する調光機能「トランジションズ（Transitions）」を搭載。紫外線にさらされるとユニークな柄と色が出現する仕組みで、日光